Угроза для Запорожья и Херсона: пойдут ли россияне в наступление

Российская армия активизировалась в Запорожской области. Тем не менее, интенсивность боев свидетельствует, что это не является генеральным направлением. В Херсонской области ситуация еще менее динамичная.

Об этом сообщается в материале "РБК.Украина".

Что касается Запорожской области, то в районе Пятихаток российские войска вышли к селам Степное и Малые Щербаки. Целью наступления может стать город Орехов. Тем более, что оккупанты активизировались и южнее города в районе Работино. Кроме того, армия РФ может преследовать цель расширить свое продвижение по всему отрезку от Каменского до Щербаков, чтобы оттуда подобраться ближе к Запорожью.

За неделю врагу не удалось достичь на этом участке существенных прорывов. Наступление оккупационных войск на этом участке фронта носит очень ограниченный характер. Более того, пока неясно, планирует ли Москва нарастить интенсивность и масштаб своих действий здесь.

"Можно открыть сводку Генштаба и посмотреть, где у нас основная часть боевых столкновений. Днем 120-150, из них больше 50 — это Покровск и Торецк. А Запорожье — это до 10 столкновений, то есть это такой уровень активизации, как, скажем, на Харьковском направлении. Это точно не генеральное наступление, не попытка прорыва", — отмечает военный эксперт Павел Нарожный.

На Херсонском направлении ситуация еще менее динамичная. Российская армия в большинстве своем занимается тем, что захватывает острова на Днепре. В свою очередь, ВСУ находятся на высотах, а потому их "сбивают". Таким образом, оккупантам не удается построить плацдарм для дальнейших наступательных действий на Херсонщине.

"По Херсонской они воюют за то, чтобы захватывать по Днепру острова и организовать плацдармы. Наши на высоком правом берегу их сбивают с этих плацдармов, но намерения есть", — отмечает экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Как сообщалось, россияне остановились на Покровском направлении. В частности, это произошло потому, что в свое время россияне сконцентрировали свои силы на отвоевании Курщины.

Читайте также: