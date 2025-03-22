Потери России на 22 марта: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 22 марта ВСУ уничтожили 902 010 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 902 010 (+1210) человек,

танков ‒ 10403 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21609 (+20) ед,

артиллерийских систем – 24944 (+96) ед,

РСЗО – 1327 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 1111 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 30338 (+258),

крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 41425 (+166) ед,

специальная техника – 3782 (+0).

Как сообщалось, в Forbes назвали потери России и КНДР в Курской области. Так, лишь один скоординированный удар 14-го полка БпПК привел к ликвидации или повреждению, вероятно, трех "чудо-гаубиц" M1989.

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