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Потери России на 22 марта: Генштаб обновил данные

Потери России на 22 марта: Генштаб обновил данные

По состоянию на 22 марта 2025-го уничтожено более 902 тысяч захватчиков. / Фото: Associated Press

Захватчики имеют большие потери во вооружении.

По состоянию на утро 22 марта ВСУ уничтожили 902 010 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1210   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 902 010 (+1210) человек,
  • танков ‒ 10403 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21609 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 24944 (+96) ед,
  • РСЗО – 1327 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 1111 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 30338 (+258),
  • крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41425 (+166) ед,
  • специальная техника – 3782 (+0).

Как сообщалось, в Forbes назвали потери России и КНДР в Курской области. Так, лишь один скоординированный удар 14-го полка БпПК привел к ликвидации или повреждению, вероятно, трех "чудо-гаубиц" M1989.

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