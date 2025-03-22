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Втрати Росії станом на 22 березня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 22 березня: Генштаб оновив дані

Станом на 22 березня 2025-го знищено понад 902 тисячі загарбників. / Фото: Associated Press

Загарбники мають великі втрати в озброєнні.

Станом на ранок 22 березня ЗСУ знищили 902 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 902 010 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 10403 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21609 (+20) од,
  • артилерійських систем – 24944 (+96) од,
  • РСЗВ  – 1327 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 1111 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3782 (+0).

Як повідомлялося, у Forbes назвали втрати Росії і КНДР в Курській області. Так, лише один скоординований удар 14-го полку БпПК призвів до ліквідації або пошкодження, ймовірно, трьох "диво-гаубиць" M1989.

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