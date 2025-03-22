Втрати Росії станом на 22 березня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 22 березня ЗСУ знищили 902 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 902 010 (+1210) осіб,

танків ‒ 10403 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 21609 (+20) од,

артилерійських систем – 24944 (+96) од,

РСЗВ – 1327 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1111 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166) од,

спеціальна техніка ‒ 3782 (+0).

Як повідомлялося, у Forbes назвали втрати Росії і КНДР в Курській області. Так, лише один скоординований удар 14-го полку БпПК призвів до ліквідації або пошкодження, ймовірно, трьох "диво-гаубиць" M1989.

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