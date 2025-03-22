Втрати Росії станом на 22 березня: Генштаб оновив дані

Загарбники мають великі втрати в озброєнні.
Станом на ранок 22 березня ЗСУ знищили 902 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 902 010 (+1210) осіб,
- танків ‒ 10403 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21609 (+20) од,
- артилерійських систем – 24944 (+96) од,
- РСЗВ – 1327 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1111 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166) од,
- спеціальна техніка ‒ 3782 (+0).
Як повідомлялося, у Forbes назвали втрати Росії і КНДР в Курській області. Так, лише один скоординований удар 14-го полку БпПК призвів до ліквідації або пошкодження, ймовірно, трьох "диво-гаубиць" M1989.