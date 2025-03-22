В США заявили, що Україна має відмовитися від НАТО

Вашингтон вважає, що можлива дискусія про інші безпекові гарантії для України.

Членство України до Північноатлантичного альянсу є несумісним з потенційною мирною угодою з агресоркою Російською Федерацією.

Про це заявив спецпосланець американського президента Стівен Віткофф в інтерв’ю Такену Карлсону, повідомляє "Суспільне".

Віткоффа каже, що Київ фактично погодився з тим, що вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм. Втім, за словами американського політика, можлива дискусія про інші безпекові гарантії для України. Зокрема, у форматі, подібному до п’ятої статті Альянсу.

"Щодо НАТО, я думаю, що Зеленський, а в нього є права рука - Єрмак... Я вважаю, що вони вже значною мірою погодилися з тим, що Україна не стане членом НАТО. Багато було розмов про те, чи може Україна все ж отримати так званий захист за статтею 5, який мають усі країни НАТО. Мовляв, чи може Україна отримати якусь форму такого захисту чи то від США, чи від європейських держав — навіть без повноправного членства в Альянсі", - розповів спецпосланець президента США.

За його словами, форма якогось захисту - це тема для обговорення. Втім, заявляє Віткофф, "якщо має бути мирна угода між Україною і Росією, то Україна не повинна бути членом НАТО".

"Мені здається, це вже прийнято як факт", додав Віткофф.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський остаточно відповів, чи може Україна визнати окуповані території російськими.

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