Стане прохолодніше і будуть дощі: де погіршиться погода вихідними

Субота буде теплою, але в неділю місцями будуть дощі.

Вихідними, 22-23 березня, в Україні потеплішає, але місцями будуть невеликі дощі та слабкий туман. Очікується доволі комфортна і тепла погода.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Субота, 22 березня

На заході та півночі опадів не прогнозують, але у другій половині дня на Закарпатті та в Сумській області дощитиме. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -3…+2°, вдень +12…+17 °.

У центральних областях буде тепла та спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вночі стовпчики термометрів покажуть -2-3°С, а вдень +11+16°.

У південних та східних областях опадів також не буде. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря вночі -2...+3°С, а вдень повітря прогріється +16°.

Неділя, 23 березня:

У західних регіонах очікуються помірні дощі, але в Карпатах — із мокрим снігом. Крім того, місцями вдень будуть пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+5°, вдень +5...+10°.

На півночі будуть невеликі дощі, а вночі навіть з мокрим снігом. Стовпчики термометрів піднімуться вночі від -2° до +3°, а день +7+12°.

У центральних та південних областях очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, але місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°, а вдень +9...+14°.

У східних областях вночі без істотних опадів, але вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі стовпчики термометрів покажуть -1...+4°, а вдень +9...+14°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, коли до України повернеться весняне тепло. Прийде антициклон, завдяки якому припиниться мокрий сніг.

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