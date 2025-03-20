Коли до України повернеться весняне тепло: синоптикиня назвала дату

Потепління та властиве березню весняне тепло прийде до України вже найближчими днями. Від четверга, 20 березня, погода буде покращуватися.

Про це заявила синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.

Вже від сьогодні, 20 березня, у регіонах розпочне поширюватися високий атмосферний тиск. Прийде антициклон, завдяки якому припиниться мокрий сніг.

"Від четверга поступово і опади припинятимуться, буде менше хмарності та більше прояснень.Надалі, 21−22 березня, в Україні очікується погода без опадів", - розповіла синоптикиня.

Наступні дві ночі в Україні будуть від 2° тепла до 3° морозу. Вдень повітря прогріється до 8-14° тепла. Втім, на сході та північному сході показники будуть трохи меншими +4-10°.

"Бачимо певні контрасти: ніч така ще свіженька, невеликий мороз, а вдень вже приємний плюс. Це якраз таки типова березнева погода і вона зберігатиметься на вихідних", - розповіла Птуха.

У Києві від 20 березня також запанує антициклон. Опади припиняться. Протягом 21-22 березня температура повітря вночі від +2° до -3°, а вдень - до +13°. Отже, до кінця тижня потепління розповсюдиться всією Україною.

Як повідомлялося, синоптики Українського гідрометеорологічного центру повідомили, чи справді Україну накриє "брудна хмара". Щодо прогнозу погоди, то найближчими днями в Україні зберігатиметься антициклональна погода.

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