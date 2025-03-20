Коли до України повернеться весняне тепло: синоптикиня назвала дату

Прийде антициклон, завдяки якому припиниться мокрий сніг.
Потепління та властиве березню весняне тепло прийде до України вже найближчими днями. Від четверга, 20 березня, погода буде покращуватися.
Про це заявила синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.
Вже від сьогодні, 20 березня, у регіонах розпочне поширюватися високий атмосферний тиск. Прийде антициклон, завдяки якому припиниться мокрий сніг.
"Від четверга поступово і опади припинятимуться, буде менше хмарності та більше прояснень.Надалі, 21−22 березня, в Україні очікується погода без опадів", - розповіла синоптикиня.
Наступні дві ночі в Україні будуть від 2° тепла до 3° морозу. Вдень повітря прогріється до 8-14° тепла. Втім, на сході та північному сході показники будуть трохи меншими +4-10°.
"Бачимо певні контрасти: ніч така ще свіженька, невеликий мороз, а вдень вже приємний плюс. Це якраз таки типова березнева погода і вона зберігатиметься на вихідних", - розповіла Птуха.
У Києві від 20 березня також запанує антициклон. Опади припиняться. Протягом 21-22 березня температура повітря вночі від +2° до -3°, а вдень - до +13°. Отже, до кінця тижня потепління розповсюдиться всією Україною.
Як повідомлялося, синоптики Українського гідрометеорологічного центру повідомили, чи справді Україну накриє "брудна хмара". Щодо прогнозу погоди, то найближчими днями в Україні зберігатиметься антициклональна погода.