Чи справді Україну накриє "брудна хмара" – пояснили синоптики

В Україні може виникати локальне погіршення якості повітря в містах — про "брудну хмару" не йдеться.

Інформація про "брудну хмару", яка начебто накриє Україну, не відповідає дійсності.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

"Укргідрометцентр" спростував інформацію про те, що на Україну насувається хмара брудного повітря, про яку інформував сервіс Ventusky.

Фахівці пояснили, що цей сервіс використовує застарілі глобальні бази даних, деякі з яких давно не оновлювалися. Тому Ventusky може показувати викиди від підприємств, які вже не працюють або зруйновані війною. Це не реальні дані, а лише модельні розрахунки.

"Нагадуємо, що тільки Український гідрометеорологічний центр уповноважений надавати офіційні попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища", – наголошується у повідомленні.

Щодо прогнозу погоди, то найближчими днями в Україні зберігатиметься антициклональна погода. Через слабкий вітер та можливі температурні інверсії може виникати локальне погіршення якості повітря в містах. Однак це не має жодного стосунку до "брудної хмари".

До слова, раніше компанія IQAir опублікувала щорічний звіт щодо якості повітря у світі. До відповідного рейтингу потрапила і низка українських міст.