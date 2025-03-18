В Україні почастішають гради: метеорологиня попередила про наслідки потепління

Льодяні опади – гради почастішають в Україні внаслідок глобального потепління.

Про це розповіла Наталія Голеня, метеорологиня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру в інтерв’ю “Говорить Суханов”.

“Температурний режим стає вищим. Відбувається зміна повітряної маси – з таку гарячу, розжарену змінює холодна або прохолодна повітряна маса влітку, тому цей процес (гради – ред.) буде відбуватися частіше”, – пояснила метеорологиня.

За її словами, гради, як і заморозки, неможливо прогнозувати завчасно.

“Це теж не прогнозується. Ми чекаємо їх кожного року і в літній період, але цей процес ще тяжче передбачити. Його за 5-7 днів не передбачиш. Ми називаємо її нестійка погода”, – каже Наталія Голеня.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Київ у вогні? Коли чекати +37°C і чи будуть заморозки? Що готує нам природа у 2025?

Читайте також: