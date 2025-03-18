Невдала спроба: бійці НГУ показали відбиття ворожої атаки на околицю Фиголівки

Противник не досяг успіху та зазнав втрат.

Бійці НГУ поділилися кадрами відбиття штурму на Фиголівку. Внаслідок невдалої спроби в армії РФ один "двохсотий", і п'ять — "трьохсотих".

Про це повідомляє DeepState.

Осінтери показали відбиття атаки на околицю Фиголівки

"Ворог спробував двома групами по 4 п***ра зайти на позиції нацгвардійців. В результаті вогневого впливу засобами бригади, противник втратив 1 — 200 і 5 — 300. Після даних втрат решта відступила. Подальше спостереження виявило лише 1 втікача, який пересувався в бік Новомлинська", — йдеться у повідомленні.

Наразі ж тривають пошуки для подальшого знищення залишків штурмових груп.

Нагадаємо, станом на ранок 18 березня ЗСУ знищили 897 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1560 військових.

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