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Невдала спроба: бійці НГУ показали відбиття ворожої атаки на околицю Фиголівки

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Невдала спроба: бійці НГУ показали відбиття ворожої атаки на околицю Фиголівки

Бійці НГУ поділилися кадрами відбиття штурму на Фиголівку.

Противник не досяг успіху та зазнав втрат.

Бійці НГУ поділилися кадрами відбиття штурму на Фиголівку. Внаслідок невдалої спроби в армії РФ один "двохсотий", і п'ять — "трьохсотих".

Про це повідомляє DeepState.

Осінтери показали відбиття атаки на околицю Фиголівки

Осінтери показали відбиття атаки на околицю Фиголівки

"Ворог спробував двома групами по 4 п***ра зайти на позиції нацгвардійців. В результаті вогневого впливу засобами бригади, противник втратив 1 — 200 і 5 — 300. Після даних втрат решта відступила. Подальше спостереження виявило лише 1 втікача, який пересувався в бік Новомлинська", — йдеться у повідомленні.

Наразі ж тривають пошуки для подальшого знищення залишків штурмових груп.

Нагадаємо, станом на ранок 18 березня ЗСУ знищили 897 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1560 військових.

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