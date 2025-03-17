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Броня не врятувала: українські розвідники "спалили" майстерню 155 бригади РФ

Броня не врятувала: українські розвідники "спалили" майстерню 155 бригади РФ

47 ОМБр "Маґура" / Фото: Валерій Маркус

Ворог зазнав втрат.

Наші бійці з HIMARS вдарили по майстерні армії РФ. Внаслідок атаки вона згорнулася разом з окупантами 155 бригади.

Про це повідомляє 47 ОМБр "Маґура".

Українські бійці спалили майстерню російських морпіхів

Українські бійці спалили майстерню російських морпіхів

Як зазначається, розвідувальна рота 47 ОМБр "Маґура" відправила Fly Eye 3.0 на екскурсію і знайшла ворожий "гараж талантів".

"Морпіхи 155-ї бригади завзято зварювали додаткову броню на свої корита, ніби це могло врятувати їх від реальності. Але якщо тобі треба варити БТРи, щоб вони не розліталися – може, проблема не в броні, а в кармі?", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 17 березня ЗСУ знищили 895 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. 

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