Броня не врятувала: українські розвідники "спалили" майстерню 155 бригади РФ

Ворог зазнав втрат.
Наші бійці з HIMARS вдарили по майстерні армії РФ. Внаслідок атаки вона згорнулася разом з окупантами 155 бригади.
Про це повідомляє 47 ОМБр "Маґура".
Як зазначається, розвідувальна рота 47 ОМБр "Маґура" відправила Fly Eye 3.0 на екскурсію і знайшла ворожий "гараж талантів".
"Морпіхи 155-ї бригади завзято зварювали додаткову броню на свої корита, ніби це могло врятувати їх від реальності. Але якщо тобі треба варити БТРи, щоб вони не розліталися – може, проблема не в броні, а в кармі?", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 17 березня ЗСУ знищили 895 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових.
Читайте також: