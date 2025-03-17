Броня не врятувала: українські розвідники "спалили" майстерню 155 бригади РФ

Наші бійці з HIMARS вдарили по майстерні армії РФ. Внаслідок атаки вона згорнулася разом з окупантами 155 бригади.

Про це повідомляє 47 ОМБр "Маґура".

Українські бійці спалили майстерню російських морпіхів

Як зазначається, розвідувальна рота 47 ОМБр "Маґура" відправила Fly Eye 3.0 на екскурсію і знайшла ворожий "гараж талантів".

"Морпіхи 155-ї бригади завзято зварювали додаткову броню на свої корита, ніби це могло врятувати їх від реальності. Але якщо тобі треба варити БТРи, щоб вони не розліталися – може, проблема не в броні, а в кармі?", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 17 березня ЗСУ знищили 895 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових.

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