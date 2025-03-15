Українські бійці розбили ворожу колону, яка штурмувала Часів Яр

На світанку в суботу, 15 березня, російські окупанти спробували прорвати позиції Сил оборони України у напрямку Часового Яру на Донеччині. З цією метою ворог задіяв понад два десятки одиниць техніки, включно з бойовими машинами десанту.

Відео розгрому ворожої колони опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Щонайменше 10 одиниць техніки було знищено або уражено.

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"Зустріч була “гарячою”: наші піхотинці, артилерія та дронові екіпажі влаштували окупантам справжнє пекло на колесах", - зазначив командувач НГУ.

Ворог також зазнав втрат у живій силі.

"Деякі окупанти встигли спішитися, але це лише відтягнуло їхню неминучу зустріч із нашими FPV-дронами. Пілоти вже відпрацювали і завершили справу", – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, у Донецькій області російські окупанти намагатимуться захопити Часів Яр і Торецьк, щоб розгорнути наступ у бік Костянтинівки.

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