У РФ суттєво зросли втрати на фронті: Генштаб потішив цифрами

Окупантів стало менше на нашій землі.

За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1410 солдатів, шість танків і 46 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.03.25 орієнтовно склали:

особового складу - близько 891 660 (+1410) осіб ліквідовано

танків - 10 313 (+6)

бойових броньованих машин - 21 443 (+11)

артилерійських систем - 24 455 (+46)

РСЗВ - 1314

засоби ППО - 1103

літаків - 370

гелікоптерів - 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29 136 (+153)

крилатих ракет - 3121

кораблів/катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 40 469 (+114)

спеціальної техніки - 3777

Раніше військовий повідомив: щоб підтримати "баланс" притоку і відтоку окупантів на фронті, українським захисникам необхідно зменшувати чисельність особового складу росіян на 30 тисяч за місяць.

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