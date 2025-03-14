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У РФ суттєво зросли втрати на фронті: Генштаб потішив цифрами

У РФ суттєво зросли втрати на фронті: Генштаб потішив цифрами

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1410 солдатів, шість танків і 46 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 891 660 (+1410) осіб ліквідовано
  • танків - 10 313 (+6) 
  • бойових броньованих машин - 21 443 (+11) 
  • артилерійських систем - 24 455 (+46) 
  • РСЗВ - 1314 
  • засоби ППО - 1103 
  • літаків - 370 
  • гелікоптерів - 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29 136 (+153) 
  • крилатих ракет - 3121 
  • кораблів/катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 40 469 (+114) 
  • спеціальної техніки - 3777 

Раніше військовий повідомив: щоб підтримати "баланс" притоку і відтоку окупантів на фронті, українським захисникам необхідно зменшувати чисельність особового складу росіян на 30 тисяч за місяць.

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