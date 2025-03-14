У РФ суттєво зросли втрати на фронті: Генштаб потішив цифрами

Окупантів стало менше на нашій землі.
За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1410 солдатів, шість танків і 46 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 891 660 (+1410) осіб ліквідовано
- танків - 10 313 (+6)
- бойових броньованих машин - 21 443 (+11)
- артилерійських систем - 24 455 (+46)
- РСЗВ - 1314
- засоби ППО - 1103
- літаків - 370
- гелікоптерів - 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29 136 (+153)
- крилатих ракет - 3121
- кораблів/катерів - 28
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 40 469 (+114)
- спеціальної техніки - 3777
Раніше військовий повідомив: щоб підтримати "баланс" притоку і відтоку окупантів на фронті, українським захисникам необхідно зменшувати чисельність особового складу росіян на 30 тисяч за місяць.
Читайте також: