Магнітна буря 14 березня: яка її потужність

Чутливі до магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

Сьогодні, 14 березня, в Україні трохи послабшає геомагнітна активність. Магнітна буря очікується з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Потужна геомагнітна активність триває вже майже тиждень. Від 8 до 13 березня рівень сонячної активності був з К-індексами 7, 6 і 5 9 (червоний рівень). Слід зауважити, що прогноз фахівців попередній, адже викиди коронарної маси можуть статися будь-якої миті.

Геомагнітна буря 14 березня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, чутливі до магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Зокрема, головний біль, запаморочення, нудоту, підвищений тиск. Окрім того, з'являється слабкість, порушення сну, втомлюваність, дратівливість і тривожність.

Медики радять під час магнітних бур вести спокійний спосіб життя, а також пити достатню кількість води, вживати сезонні фрукти й овочі, обмежити вживання жирної, смаженої, гострої їжі.

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