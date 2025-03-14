Магнитная буря 14 марта: какова ее мощность

Чувствительные к магнитным бурям люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

Сегодня, 14 марта, в Украине немного ослабнет геомагнитная активность. Магнитная буря ожидается с К-индексом 4 (желтый уровень).

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

Мощная геомагнитная активность продолжается почти неделю. С 8 по 13 марта уровень солнечной активности был с К-индексами 7, 6 и 5 9 (красный уровень). Следует заметить, что прогноз специалистов предварительный, ведь выбросы коронарной массы могут произойти в любой момент.

Геомагнитная буря 14 марта. Фото: meteoagent.

Заметим, чувствительные к магнитным бурям люди могут испытывать ухудшение самочувствия. В частности, головная боль, головокружение, тошнота, повышенное давление. Кроме того, появляется слабость, нарушение сна, утомляемость, раздражительность и тревожность.

Медики советуют во время магнитных бурь вести спокойный образ жизни, а также пить достаточное количество воды, употреблять сезонные фрукты и овощи, ограничить употребление жирной, жареной, острой пищи.

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