Більшість американців вважає, що Трамп "занадто близький" до Росії

Водночас велика кількість громадян США підтримують ключову позицію Трампа щодо його підходу до допомоги Україні.

Понад половина американців вважають, що президент Дональд Трамп "занадто тісно повʼязаний з Росією".

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.

"Близько 56% респондентів, у тому числі 89% демократів і 27% республіканців, погодилися з твердженням, що Трамп занадто близький до Москви. Загалом 40% респондентів не погодилися з цим твердженням, а 4% не відповіли на запитання", - йдеться в матеріалі.

Разом з тим, опитування показало, що велика кількість громадян США підтримують ключову позицію Трампа щодо його підходу до допомоги Україні на основі укладання угод.

Майже половина - або 44% - респондентів в опитуванні заявили, що підтримують план Трампа "обумовити військову підтримку США Україні отриманням США частки українських мінеральних багатств". Дану ідею підтримує кожен п'ятий демократ та дві третини прихильників Республіканської партії.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що має важелі впливу на Путіна.

Ми раніше інформували, що адміністрація Трампа не подовжила ліцензію, яка дозволяла працювати з підсанкційними банками РФ.

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