Армія РФ просунулася до українського кордону на Курщині: деталі від ISW

Армія Російської Федерації незначно просунулася до міжнародного кордону в Курській області. Втім, українські сили все ще зберігають обмежені позиції в регіоні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 13 березня показують, що російські війська просунулися в межах Заолешенки. Ймовірно, вони також захопили Гончарівку. Аналітики зауважують, що дані NASA Fire Information for Resource Management від 14 березня вказують на запеклі бої в цьому районі, а російські джерела стверджували про захоплення населеного пункту.

Інші російські джерела продовжували стверджувати, що армія РФ захопила Заолешенку, Гончарівку та Рубанщину, а також що вони просунулися поблизу Гуєвого і до південної околиці Олешні. Окрім того, російські війська продовжували наземні атаки в районі Курилівки.

В ISW також наголошують на тому, що російські війська продовжували наступ на півночі Сумської області. Зазначається, що напередодні речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що невеликі десантні ворожі групи продовжують наступ на північ Сумської області та намагаються просунутися в напрямку Новеньке та Журавка.

Своєю чергою, так звані російські мілблогери стверджували, що росіяни просунулися на схід від Новенького до північної Басівки. Також вони заявляли про те, мовляв, армія РФ в майбутньому може спробувати створити "санітарну зону" в Сумській області.

Тим часом речник Північного оперативного командування Збройних сил України полковник Вадим Мисник у відповідь на нещодавні припущення про можливість російського транскордонного нападу на Чернігівську область заявив, що українські війська тримають ситуацію вздовж міжнародного кордону в цьому регіоні під контролем, а російські диверсійно-розвідувальні групи діють у цьому районі "тривалий час".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відповів, чи досягла Курська операція своїх цілей. З його слів, головне завдання було в тому, щоб відтягнути на себе війська з Покровська, Харківського напрямку і Сум.

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