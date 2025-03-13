Як операція в Курській області вплине на фронт на Донбасі: експерт зробив прогноз

Наразі місто Покровськ залишається ключовою точкою ведення бойових дій на Донбасі. Ситуація на цій ділянці фронту залишається складною.

Про це заявив військовий експерт Павло Лакійчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

З його слів, зараз на ситуацію на всьому фронті впливає Курська операція. Зокрема, це впливає на те, що окупаційній армії не вистачає резервів на Донеччині.

"Якщо згладжується лінія фронту, українські війська виходять на державний кордон, то залишки тих російських бригад, морської піхоти, десантників, які воювали на Курщині, куди рушать? Варіантів не так вже й багато. Судячи з того, що у противника не вистачає оперативних резервів на Покровському напрямку і на Торецькому. Гребінка лінії фронту тепер формується не стільки російськими наступальними діями, скільки контратаками українських сил. Це свідчить про те, що в росіян недостатньо резервів. А де їм узяти ці резерви? Ось ці резерви зараз наступають на Курщині", - пояснив експерт.

Лакійчук вважає: від того, як розвиватимуться події на Курщині, визначатиметься і ситуація на Покровському напрямку, який залишається ключовим для всієї операції на Донбасі. Насамперед у напрямку на Костянтинівку, Дружківку і на півночі Донеччини, каже експерт.

Ще одна гаряча точка фронту - це Новопавлівський напрямок. Тут росіяни намагаються просунутися, аби скоротити і згладити лінію фронту.

"Зараз у них мета номер один — Константинополь. Щоб захопити місто і висунутися на більш зручні рубежі. Це дозволило б їм з півдня безпечніше перекидати резерви на напрямок головного удару. Адже на двох напрямках вести одночасно наступальні бойові дії в росіян уже немає сил оперативно-стратегічного рівня. І тут або потрібно проводити загальну мобілізацію, ось зовсім не вчасно, або згортати операцію", - повідомив Павло Лакійчук.

Нагадаємо, за інформацією ISW, росіяни захопили Суджу у Курській області та ведуть бойові дії зі Збройними силами України в прикордонних селах Сумщини.

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