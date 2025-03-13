Тимчасове перемир'я: у Путіна зробили шокувальну заяву

Москва нібито прагне "довгострокового мирного врегулювання".
Агресорка Російська Федерація не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною. У Кремлі вважають, що це стане нібито "перепочинком для українських військових".
Про це заявив помічника диктатора Росії із зовнішньополітичних питань Юрія Ушакова, повідомляють росЗМІ.
Представник "фюрера" наголосив, що метою Росії є нібито "довгострокове мирне врегулювання". Воно, за словами Ушакова, "враховуватиме законні інтереси" та "занепокоєння країни-терориста.
"Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в цій ситуації", - заявив Ушаков.
Помічник диктатора додав, що Путін може висловити "конкретніші та змістовніші оцінки" з приводу пропозиції про тимчасове перемир'я.
Нагадаємо, у Путіна не підтвердили передачу російських вимог США у контексті переговорів щодо перемир'я з Україною.
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