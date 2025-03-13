Временное перемирие: у Путина сделали шокирующее заявление

Российская Федерация не заинтересована во временных перемириях с Украиной. В Кремле считают, что это станет якобы "отдыхой для украинских военных".

Об этом заявил помощник диктатора России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сообщают росСМИ.

Представитель "фюрера" подчеркнул, что целью России является якобы "долгосрочное мирное урегулирование". Оно, по словам Ушакова, будет "учитывать законные интересы" и "беспокойство страны-террориста".

"Какие-то шаги, имитирующие мирные действия, мне кажется, никому не нужны в этой ситуации", – заявил Ушаков.

Помощник диктатора добавил, что Путин может выразить более "конкретные и более содержательные оценки" по поводу предложения о временном перемирии.

Напомним, у Путина не подтвердили передачу российских требований США в контексте переговоров по перемирию с Украиной.

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