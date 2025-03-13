Риски перемирия: как РФ может использовать паузу в войне — мнение эксперта

Пока продолжаются только предварительные обсуждения возможного прекращения огня, и нет гарантий, что Москва вообще согласится на этот шаг. Даже в случае официального согласования России на перемирие возникнет ряд сложных вопросов.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии ТСН.ua высказала Мария Золкина, глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", ассоциированная исследовательница LSE Ideas, главного аналитического центра по внешней политике при Лондонской школе экономики.

"Россиянам важно показать, что они готовы договариваться, пока они выглядят для Трампа, как для инициатора этих договоренностей, сильнее Украины. Поэтому они действительно могут относительно соблюдать это перемирие определенный период времени, попадая в люфт ожиданий Трампа — если перемирие, то тогда выборы в Украине на конец 2025 года", - сказала она.

"И Трамп именно в этом плане более простой: если режим прекращения огня, значит мы договариваемся о мирном соглашении, но для этого должны перезапустить политический процесс в Украине. Для Трампа не важно перезапустить политический процесс в России, потому что там, что сегодня — что Путин. И Путин это понимает. пытается играть на слабостях России. Он просто хочет получить желаемое", — продолжила Золкина.

По ее мнению, времени до новой серьезной наступательной операции России у нас меньше, чем будет избран новый президент США в 2028 году. Россияне могут для этого использовать момент, когда они насытят свой ВПК тем, чего им не хватает, в сжатые сроки после ослабления санкций.

"Это год-полтора. Это может быть момент до промежуточных выборов в Конгресс 2026 года, когда Россия увидит, что Трамп уже не владеет той монополией на власть, которой он пользуется сейчас. И вариант третий — самый быстрый — это конец 2025 года, если Трамп будет давить на Украину относительно проведения выборов после установления режима тишины", - уточнила эксперт.

Россияне, по ее мнению, сочтут, что это лучший момент слабости, чтобы ударить и получить то, чего они до сих пор не достигли.

Для России последний вариант даже лучше. Они еще не перевооружатся, но будут рассчитывать на раздор и организационный хаос в Украине, в том числе в управлении войсками. Россияне сочтут, что это лучший момент слабости, чтобы ударить и получить то, чего они не до сих пор достигли.

Что делать Украине

Золкина считает, что по определенным объективным и техническим причинам нам дипломатично нужно выдержать этот год. Потому что не только технически Украина может себя немного увереннее чувствовать в следующем году, но и политически эта "лихорадка" Трампа сойдет на нет.

"Только что он увидит, что эта тема не приносит ему политических бонусов, на которые он надеется, его интерес тоже будет спадать. Но для этого Украине надо повторить "Джидду" еще не один раз в 2025 году. То есть, договариваться, показывать определенный конструктив, но не идти на формализацию уступок, если нет даже очертаний в поддержку, кто будет мониторить, подтверждать и поддерживать режим прекращения огня", - добавила она.

Напомним, Россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.

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