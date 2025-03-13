Ризики перемир'я: як РФ може використати паузу у війні - думка експертки

Поки що тривають лише попередні обговорення можливого припинення вогню, і немає гарантій, що Москва взагалі погодиться на цей крок. Навіть у разі офіційного погодження Росії на перемир’я виникне низка складних питань.

Таку думку в ексклюзивному коментарі ТСН.ua висловила Марія Золкіна, очільниця напрямку "Регіональна безпека і дослідження конфліктів" Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", асоційована дослідниця LSE Ideas, головного аналітичного центру з питань зовнішньої політики при Лондонській школі економіки.

"Росіянам важливо показати, що вони готові домовлятися, доки вони мають вигляд для Трампа, як для ініціатора цих домовленостей, сильнішими, ніж Україна. Тому вони дійсно можуть відносно дотримуватися цього перемир'я певний період часу, потрапляючи в люфт очікувань Трампа - якщо перемир'я, то тоді вибори в Україні на кінець 2025 року", - сказала вона.

"І Трамп саме у цьому плані більш простий: якщо режим припинення вогню, значить ми домовляємося про мирну угоду, але для цього маємо перезапустити політичний процес в Україні. Для Трампа не важливо перезапустити політичний процес в Росії, бо там, що сьогодні, що завтра - Путін. І Путін це розуміє. Тому росіяни грають з позицій старої КДБ-ної школи на слабкостях опонента краще, ніж Трамп, бо він навіть не намагається грати на слабкостях Росії. Він просто хоче отримати бажане", - продовжила Золкіна.

На її думку, часу до нової якоїсь серйозної наступальної операції Росії у нас менше, ніж буде обраний новий президент США 2028 року. Росіяни можуть для цього використати момент, коли вони наситять свій ВПК тим, чого їм бракує, в стислі терміни після послабленнясанкцій.

"Це рік-півтора. Це може бути момент до проміжних виборів до Конгресу 2026 року, коли Росія побачить, що Трамп вже не володіє тією монополією на владу, якою він користується зараз. І варіант третій – найшвидший - це кінець 2025 року, якщо Трамп тиснутиме на Україну щодо проведення виборів після встановлення режиму тиші", - уточнила експертка.

Росіяни, на її думку, вважатимуть, що це найкращий момент слабкості, щоб вдарити й отримати те, чого вони не досі досягли.

Для Росії останній варіант навіть кращий. Вони ще не переозброяться, але розраховуватимуть на розбрат та організаційний хаос в Україні, в тому числі в управлінні військами. Росіяни вважатимуть, що це найкращий момент слабкості, щоб вдарити й отримати те, чого вони не досі досягли.

Що робити Україні

Золкіна вважає, що з певних об'єктивних і технічних причин нам дипломатично треба витримати цей рік. Бо не лише технічно Україна може себе трохи більш впевнено почувати наступного року, а й політично ця "гарячка"Трампа зійде нанівець.

"Щойно він побачить, що ця тема не приносить йому політичних бонусів, на які він сподівається, його інтерес теж спадатиме. Але для цього Україні треба повторити "Джидду" ще не один раз 2025 року. Тобто, домовлятися, показувати певний конструктив, але не йти на формалізацію поступок, якщо немає навіть обрисів, хто буде моніторити, підтверджувати й підтримувати режим припинення вогню", - додала вона.

Нагадаємо, Росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном.

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