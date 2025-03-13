Яких кольорів треба уникати на кухні: псуватимуть настрій та апетит

Кухня – те місце, де зазвичай збирається вся родина, тому в цій кімнаті хочеться затишку та приємної атмосфери. Але є такі кольори, яких краще уникати в кухонному інтер’єрі, бо вони можуть зробити приміщення гнітючим і некомфортним.