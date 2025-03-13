Яких кольорів треба уникати на кухні: псуватимуть настрій та апетит

Кухня – те місце, де зазвичай збирається вся родина, тому в цій кімнаті хочеться затишку та приємної атмосфери. Але є такі кольори, яких краще уникати в кухонному інтер’єрі, бо вони можуть зробити приміщення гнітючим і некомфортним.
Розповідаємо, яких кольорів краще уникати на кухні за будь-яку ціну.
Які кольори не підходять для кухні: поради дизайнерів
- Яскраво-червоний. Це вкрай агресивний колір, він практично непоєднуваний з декоративними елементами. Хоча яскраво-червоні та рубінові відтінки досить популярні для кухні. Однак дизайнери все ж таки рекомендують уникати цього кольору і надати перевагу спокійним комфортним відтінкам, які б створювали атмосферу затишку та гармонії на кухні. Експерти дозволяють його використовувати в деяких окремих елементах, наприклад, можна вибрати шафки такого кольору. Головне, щоб червоний не був основним кольором.
- Темно-зелений. Дизайнери взагалі не радять використовувати будь-які темні кольори для кухні. А темно-зелений навіть за гарного освітлення дратуватиме і псуватиме настрій. Краще підібрати оливковий або фісташковий кольори – вони створюватимуть відчуття комфорту й балансу.
- Неонові відтінки – це яскраві варіанти первинних і вторинних кольорів, тобто зеленого, червоного, синього та фіолетового. Вони відрізняються від звичайних відтінків тим, що відбивають більше світла. Так, неонові кольори бадьорять і піднімають настрій, однак їх рекомендовано використовувати у малих дозах. Дизайнери радять брати для кухонного інтер’єру переважно малі неонові речі – посуд, статуетки, вазочки тощо.
- Глянцевий білий. Багато хто вибирає білий колір для кухні, бо він створює атмосферу чистоти та свіжості. Однак блискучий білий колір перетворює кухню на клінічний простір, у якому незатишно перебувати – не те що їсти. До того ж така кухня досить непрактична – її постійно треба натирати до блиску. Дизайнери рекомендують використовувати кремові кольори для кухонного інтер’єру – тоді кімната буде комфортною і теплою.
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