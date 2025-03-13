Перемир'я на 30 днів: чому Росії треба погодитися - думка експертки

Шанси на те, що росіяни погодяться на 30-денне перемир’я дуже високі.

Таку думку в ексклюзивному коментарі ТСН.ua висловила Марія Золкіна, очільниця напрямку "Регіональна безпека і дослідження конфліктів" Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", асоційована дослідниця LSE Ideas, головного аналітичного центру з питань зовнішньої політики при Лондонській школі економіки.

"Сказати, що Росія не сприйме пропозицію 30-денного режиму тиші – ні, росіяни вміють грати в це. Вони вже зрозуміли, що для Трампа проголошення режиму тиші важливіше, ніж все, що буде після цього. І на цьому вони в переговорах з американцями будуть грати, вимагаючи поступок для оголошення цього режиму тиші від України", - сказала вона.

На її думку, шанси на те, що росіяни погодяться на 30-денне перемир’я дуже високі.

"Для мене - це 70%. І десь 20-30% залишається для сценарію, що не погодяться. Я не поділяю оцінок, що Росія не погодиться на перемир’я, і Україна в такий спосіб зніме всі питання до себе. Росії вигідно або погодитися, або зробити все, щоб ця згода коштувала Україні поступок, яких вона намагалася уникнути. Я не бачу жодних підстав вважати, що адміністрація Трампа змінює або змінила свій підхід до розмови з Україною та Росією. Тобто поступки й далі очікуються від України", - додала вона.

Золкіна також зазанчила, що "в російській логіці зараз буде задіяний наступний варіант: добре, перемир'я, ми готові, тільки для нас важливо, щоб Україна показала якийсь конструктив, а не просто оголосила перемир'я, тому давайте проговоримо про ціну цього перемир'я".

"І я, на жаль, не бачу підстав вважати, що Америка скаже: та ні, хлопці, які додаткові поступки, давайте вже теж погоджуйтеся безумовно на режим припинення вогню. Ні. Американці з запитом на ці поступки прийдуть до Києва. Саме тому Росії вигідно цю розмову починати, тому що Трамп готовий говорити про поступки з боку України, навіть не обговорюючи їх фактично з Україною. І те, що переговори у Саудівській Аравії тривали так довго, для мене показник того, що американська сторона насправді і прощупувала межі компромісів навколо режиму тиші або й далі мають місце для України", - додала вона.

Нагадаємо, Росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном.

Україна підтвердила свою готовність до 30-денного припинення вогню, однак це не означає заморожування конфлікту.

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