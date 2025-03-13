Де найбрудніше повітря у світі та Україні

Швейцарська компанія IQAir опублікувала щорічний звіт щодо якості повітря у світі. Аналіз за 2024 рік показав, що більшість міст із найвищим рівнем забруднення розташовані в Азії. Єдиним винятком став населений пункт за межами цього континенту.

Про це свідчить інформація на сайті IQAir.

Найзабрудненіші міста світу

Згідно з дослідженням, серед 20 найзабрудненіших міст світу:

13 розташовані в Індії – країні з найбільшим населенням у світі;

4 – у сусідньому Пакистані;

1 – у Китаї;

1 – Казахстані.

Абсолютним лідером антирейтингу стало індійське промислове місто Бірніхат, де проживає приблизно 70 тис. людей. Загалом, забруднення повітря в Індії зумовлене стрімким економічним зростанням, яке значною мірою базується на використанні вугілля, а також великою кількістю транспорту в мегаполісах.

Також читайте Україну накриють похолодання і дощі - свіжий прогноз погоди

Столиця Індії Нью-Делі вже шостий рік поспіль визнана найзабрудненішою столицею світу. Разом із нею до списку потрапили шість міст-супутників: Фарідабад, Лоні, Делі, Гуруграм, Нойда та Велика Нойда.

Єдиним містом за межами Азії у цьому переліку стала Нджамена – столиця Чаду, країни, яка має найгірші показники якості повітря в Африці.

Де в Україні найзабрудненіше повітря?

До рейтингу IQAir потрапила низка українських міст. Найзабрудненішим серед них виявився Стрий (Львівська область), який посів 234 місце у світовому списку.

До переліку найзабрудненіших міст України також увійшли Чернівці, Борова, Проців, Зазим'я, Малі Дмитровичі, Івано-Франківськ, Загвіздя, Тернопіль, Ужгород, Олександрівка, Рівне, Чорнобиль.

Міста України з найзабрудненішим повітрям / Інфографіка: IQAir

Якість повітря в Києві

Київ посів 2883 місце у світовому рейтингу з-поміж 8954 населених пунктів, внесених до дослідження. Середньорічний рівень забруднення дрібнодисперсними частками PM2.5 в українські столиці 2024 року становив 9,4 мкг/м³. Це відповідає рекомендаціям ВООЗ, проте все ще вказує на наявність забруднення.

До слова, в лютому Київ накрила хмара з брудного повітря. Майже по всьому місту фіксувався "червоний" небезпечний рівень забруднення.