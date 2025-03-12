Заповідні ліси Амазонки в Бразилії вирубали задля дороги для кліматичного саміту

Для кліматичного саміту COP30 до бразильського міста Белен будують нову чотирисмугову автомагістраль, для якої вирубають частину тропічних лісів Амазонки.

Про це передає BBC.

Влада обіцяє зробити спеціальні переходи для диких тварин, проте деякі місцеві жителі та захисники природи вважають, що вирубування лісів суперечить самій меті проведення кліматичного саміту.

За проєктом, з обох боків дороги височітимуть пишні тропічні ліси, тим самим нагадуючи, що там стояв ліс Амазонії. На розчищеній землі, яка тягнеться понад 13 км через тропічний ліс до Белема, лежать колоди. Наразі екскаватори прокладають лісову підстилку, щоб покрити дорогу, яка проходитиме через заповідну територію, що охороняється.

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Клаудіо Верекете живе приблизно за 200 метрів від місця будівництва дороги. Раніше він отримував дохід від збору ягід.

"Все знищено", – каже він, показуючи на галявину. "Ми більше не маємо такого доходу, щоб прогодувати сім’ю".

Чоловік каже, що не отримав компенсації від уряду штату і зараз покладається на заощадження. Він стурбований тим, що будівництво цієї дороги призведе до більшої вирубки лісів у майбутньому, оскільки ця територія стала більш доступною для бізнесу.

"Ми боїмося, що колись хтось прийде сюди і скаже: "Ось гроші, нам потрібна ця територія, щоб побудувати заправку, або щоб побудувати склад". І тоді нам доведеться піти", – говорить місцевий житель.

Дорога залишає дві роз'єднані ділянки заповідного лісу. Вчені стурбовані, що це призведе до фрагментації екосистеми та порушить рух дикої фауни.

Раніше ми писали, що корінні жителі Амазонки впали у порнозалежність після підключення до інтернету.

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