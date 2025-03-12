Заповедные леса Амазонки в Бразилии вырубили для дороги для климатического саммита

Километры заповедных тропических лесов Амазонии вырубили в Бразилии для проведения климатического саммита.
Для климатического саммита COP30 в бразильский город Белен строят новую четырехполосную автомагистраль, для которой вырубают часть тропических лесов Амазонки.
Об этом сообщает BBC.
Власти обещают сделать специальные переходы для диких животных, однако некоторые местные жители и защитники природы считают, что вырубка лесов противоречит цели проведения климатического саммита.
По проекту с обеих сторон дороги будут выситься пышные тропические леса, тем самым напоминая, что там стоял лес Амазонии. На расчищенной земле, простирающейся более 13 км через тропический лес к Белему, лежат бревна. В настоящее время экскаваторы прокладывают лесную подстилку, чтобы покрыть дорогу, которая будет проходить через охраняемую заповедную территорию.
Клаудио Верекете живет примерно в 200 метрах от места строительства дороги. Раньше он получал доход от сбора ягод.
"Все уничтожено", – говорит он, показывая на лужайку. "У нас больше нет такого дохода, чтобы прокормить семью".
Мужчина говорит, что не получил компенсации от правительства штата и сейчас полагается на сбережения. Он озабочен тем, что строительство этой дороги приведет к большей вырубке лесов в будущем, поскольку эта территория стала более доступной для бизнеса.
"Мы боимся, что когда-нибудь кто-то придет сюда и скажет: "Вот деньги, нам нужна эта территория, чтобы построить заправку, или чтобы построить склад". И тогда нам придется уйти", – говорит местный житель.
Дорога оставляет два разобщенных участка заповедного леса. Ученые обеспокоены тем, что это приведет к фрагментации экосистемы и нарушит движение дикой фауны.
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