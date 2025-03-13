Где самый грязный воздух в мире и Украине

Швейцарская компания IQAir опубликовала ежегодный отчет по качеству воздуха в мире. Анализ за 2024 год показал, что большинство городов с самым высоким уровнем загрязнения расположены в Азии. Единственным исключением стал населенный пункт вне этого континента.

Об этом свидетельствует информация на сайте IQAir.

Самые загрязненные города мира

Согласно исследованию, среди 20 самых загрязненных городов мира:

13 расположены в Индии – стране с самым большим населением в мире;

4 – в соседнем Пакистане;

1 – в Китае;

1 – Казахстане.

Абсолютным лидером антирейтинга стал индийский промышленный город Бирнихат, где проживает около 70 тыс. человек. В общем, загрязнение воздуха в Индии обусловлено стремительным экономическим ростом, в значительной степени основанным на использовании угля, а также большим количеством транспорта в мегаполисах.

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Столица Индии Нью-Дели уже шестой год признана самой загрязненной столицей мира. Вместе с ней в список попали шесть городов-спутников: Фаридабад, Лони, Дели, Гуруграм, Нойда и Большая Нойда.

Единственным городом за пределами Азии в этом перечне стала Нджамена – столица Чада, страны, у которой самые плохие показатели качества воздуха в Африке.

Где в Украине самый загрязненный воздух?

В рейтинг IQAir попал ряд украинских городов. Самым загрязненным среди них оказался Стрый (Львовская область), занявший 234 место в мировом списке.

В список самых загрязненных городов Украины также вошли Черновцы, Боровая, Процив, Зазимье, Малые Дмитриевичи, Ивано-Франковск, Загвоздье, Тернополь, Ужгород, Александровка, Ровно, Чернобыль.

Города Украины с самым загрязненным воздухом/Инфографика: IQAir

Качество воздуха в Киеве

Киев занял 2883 место в мировом рейтинге среди 8954 населенных пунктов, внесенных в исследование. Среднегодовой уровень загрязнения мелкодисперсными частицами PM2.5 в украинской столице в 2024 году составил 9,4 мкг/м³. Это соответствует рекомендациям ВОЗ, но все еще указывает на наличие загрязнения.

К слову, в феврале Киев накрыло облако из грязного воздуха. Почти по всему городу фиксировался "красный" опасный уровень загрязнения.