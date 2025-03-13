Потап зібрався виступати на "Євробаченні" від іншої країни

Репер і продюсер Потап, який віднедавна взяв новий сценічний псевдонім Slavic Balagan, заявив про бажання виступати на "Євробаченні", але не від України, а іншої країни.

Йдеться про Молдову, про що виконавець розповів місцевим журналістам та поділився відповідним відео в Instagram. Скандальний артист говорить, що виступає наразі наживо з молдованами. Врахувавши все це, репер вважає, що міг би в такому складі виступити на "Євробаченні" в образі Slavic Balagan. Ба більше, Потап заявив, що самостійно покриє витрати на участь в конкурсі.

"Я вам хочу сказати чесно, враховуючи, що мій живий склад - це хлопці з Молдови, якби була така можливість, я б із задоволенням представив Молдову на "Євробаченні". Я вам навіть інше скажу - Slavic Balagan у стані оплатити цю поїздку самостійно. Я знаю, у Молдови були питання у зв'язку з "Євробаченням", - заявив виконавець.

Ба більше, у скандального продюсера вже нібито є конкурсна пісня, яка називається "Опа". Трек створений у східноєвропейському стилі та з елементами молдавських мелодій. Потап говорить, що поїхав би на "Євробачення", якщо молдовани його підтримають, а репер переконаний, що саме так і буде.

"У мене навіть є класна пісня, яка називається "Опа", це така квінтесенція всього східноєвропейського, приправлена молдавськими мелодіями. Обожнюю молдавську, румунську музику і музику східноєвропейську, балканську. На такій основі ми могли б виступити від Молдови на "Євробаченні", чом б і ні. Якби, звісно ж, народ нас підтримав, я думаю, що підтримав би", - заявив виконавець.

Нагадаємо, нещодавно Потап похизувався схудненням на 20 кілограмів. Також репер на фото до та після показав результат.

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