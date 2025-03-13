Потап собрался выступать на "Евровидении" от другой страны

Рэпер и продюсер Потап, который недавно взял новый сценический псевдоним Slavic Balagan, заявил о желании выступать на "Евровидении", но не от Украины, а другой страны.

Речь идет о Молдове, о чем исполнитель рассказал местным журналистам и поделился соответствующим видео в Instagram. Скандальный артист говорит, что выступает вживую с молдованами. Учитывая все это, рэпер считает, что мог бы в таком составе выступить на "Евровидении" в образе Slavic Balagan. Более того, Потап заявил, что самостоятельно покроет расходы на участие в конкурсе.

"Я вам хочу сказать честно, учитывая, что мой живой состав — это ребята из Молдовы, если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на "Евровидении". Я вам даже другое скажу — Slavic Balagan в состоянии оплатить эту поездку самостоятельно. Я знаю, у Молдовы были вопросы в связи с "Евровидением", – заявил исполнитель.

Более того, у скандального продюсера уже якобы есть конкурсная песня, которая называется "Опа". Трек создан в восточноевропейском стиле и с элементами молдавских мелодий. Потап говорит, что поехал бы на "Евровидение", если молдаване его поддержат, а рэпер убежден, что именно так и будет.

"У меня даже есть классная песня, которая называется "Опа", это такая квинтэссенция всего восточноевропейского, приправленная молдавскими мелодиями. Люблю молдавскую, румынскую музыку и музыку восточноевропейскую, балканскую. На такой основе мы могли бы выступить от Молдовы на на "Евровидении", почему бы и нет. Если бы, конечно, народ нас поддержал, я думаю, что поддержал бы", - заявил исполнитель.

Напомним, недавно Потап похвастался похудением на 20 килограммов. Также рэпер на фото до и после показал результат.

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