Перемирие на 30 дней: почему России нужно согласиться — мнение эксперта

Шансы на то, что россияне согласятся на 30-дневное перемирие, очень высоки.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии ТСН.ua высказала Мария Золкина, глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", ассоциированный исследователь LSE Ideas, главного аналитического центра по вопросам внешней политики при Лондонской школе экономики.

"Сказать, что Россия не воспримет предложение 30-дневного режима тишины – нет, россияне умеют играть в это. Они уже поняли, что для Трампа провозглашение режима тишины важнее, чем все, что последует после этого. И на этом они в переговорах с американцами будут играть, требуя уступок для объявления режима тишины от Украины", — сказала она..

По ее мнению, шансы на то, что россияне согласятся на 30-дневное перемирие, очень высоки.

"Для меня — это 70%. И где-то 20-30% остается для сценария, что не согласятся. Я не разделяю оценок, что Россия не согласится на перемирие, и Украина таким образом снимет все вопросы к себе. России выгодно или согласиться, или сделать все, чтобы это согласие стоило Украине уступок, которых она пыталась избежать. Я не вижу никаких оснований считать, что администрация Трампа меняет или изменила свой подход к разговору с Украиной и Россией. То есть уступок по-прежнему ждут от Украины", — добавила она.

Золкина также отметила, что "в российской логике сейчас будет задействован следующий вариант: хорошо, перемирие, мы готовы, только для нас важно, чтобы Украина показала какой-то конструктив, а не просто объявила перемирие, поэтому давайте проговорим о цене этого перемирия".

"И я, к сожалению, не вижу оснований считать, что Америка скажет: да нет, ребята, какие дополнительные уступки, давайте уже тоже соглашайтесь безусловно на режим прекращения огня. Нет. Американцы с запросом на эти уступки придут к Киеву. Именно поэтому России выгодно этот разговор начинать, потому что Трамп готов говорить про уступки со стороны Украины, даже не обсуждая их фактически с Украиной. И то, что переговоры в Саудовской Аравии длились так долго, для меня показатель того, что американская сторона на самом деле и прощупывала границы компромиссов вокруг режима тишины, что и дальше имеют место для Украины", — добавила она.

Напомним, Россия представила США список требований относительно соглашения о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.

Украина подтвердила свою готовность к 30-дневному прекращению огня, однако это не означает заморозки конфликта.

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