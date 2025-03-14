Bloomberg: США вивчають можливість співпраці з російським "Газпромом"

США вивчають можливості співпраці з російською компанією "Газпром" над глобальними проектами, намагаючись налагодити тісніші зв’язки з кремлем у спробах укласти мирну угоду щодо України.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що попередні контакти між представниками США та Росії щодо цього питання вже відбулися, однак незрозуміло, хто саме веде переговори з обох сторін і чи бере в них участь представники адміністрації Трампа.

За даними Bloomberg, обговорення між США і Росією про можливу співпрацю з "Газпромом" перебувають на ранній стадії.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Вашингтон зацікавлений в ідеї співпраці з РФ, незважаючи на американські та європейські санкції проти російського енергетичного сектор.

Попри це, угода між США і "Газпромом" стала б значним розворотом для Трампа, який критикував Європу за її залежність від російського газу під час свого першого терміну і керував зусиллями, спрямованими на значне розширення продажів американського скрапленого природного газу європейським країнам.

Через відмову України продовжити транзит російського газу в "Газпромі" готують радикальні заходи.

Нагадаємо, в середу, 1 січня 2025 року, о 7 ранку Україна припинила транзит російського газу. Збіг термін відповідного 5-річного контракту, укладеного в грудні 2019 року.

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