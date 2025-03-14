Підмосков’я атакували БпЛА: подробиці про "прильоти" з фото і відео

У Московській області пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, а також транспорт.

Безпілотники атакувала Підмосков’я вранці 14 березня, гриміли вибухи. Влада регіону традиційно запевняє, що сили ППО збили всі дрони, однак зафіксовані падіння уламків.

Про це повідомили губернатор Московської області Андрій Воробйов, російські засоби масової пропаганди та телеграм-канали.

Як стверджує Воробйов, уранці протиповітряна оборона відбила чергову атаку безпілотниками. Два дрони збиті над Балашихою: уламки одного з них упали на будівельний майданчик у мікрорайоні Ізмайлове в районі вулиці Дьомін Луг. Ще один безпілотник знищено в районі мікрорайону Залізничний на вул. Свободи. Третій дрон був збити у мікрорайоні Південна Битца у Ленінському.

За словами губернатора, уламки впали на багатоповерховий будинок, що будується, в якому ще ніхто не проживає. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Своєю чергою російські медіа з посиланням на джерела в екстрених службах інформують, що на заході Москви "відбулося влучання безпілотника по навісній частині покрівлі житлового багатоквартирного будинку". За попередніми даними, постраждалих немає. Мешканці будинку стверджують, що чули "хлопки".

Також в оперативних службах розповіли, що уламки дрона впали на приватний будинок у котеджному селищі у Новій Москві. Постраждалих та ознак пожежі немає.

Уламки безпілотника впали на приватний будинок у котеджному селищі Росінтер-2. Крім цього, там пошкоджено три автомобілі та мотоцикл. На місці працюють оперативні служби.

Дрон врізався у дворівневу квартиру на останньому поверсі у ЖК "Кутузовський" на заході Москви. У цей момент господар перебував удома, йому вдалося вибратися самостійно. Усередині були пошкоджені меблі та два вікна. Пожежі не було.

Момент вибуху безпілотника в районі ЖК "Південна Битца" у Підмосков'ї потрапив на відео.

Безпілотники атакували Підмосков’я

Наслідки атаки на Підмосков'я / Фото: російські телеграм-канали

Наслідки атаки на Підмосков'я / Фото: російські телеграм-канали

Наслідки атаки на Підмосков'я / Фото: російські телеграм-канали

Нагадаємо, 11 березня безпілотники влаштували наймасованішу атаку на Москву. Російська влада заявляла про застосування сотень дронів. Уламки впали на будинки, були руйнування та загиблий.