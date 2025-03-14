Подмосковье атаковали БпЛА: подробности о "прилетах" с фото и видео

В Московской области повреждены многоквартирные и частные дома, а также транспорт.

Беспилотники атаковали Подмосковье утром 14 марта, гремели взрывы. Власти региона традиционно уверяют, что силы ПВО сбили все дроны, однако зафиксированы падения обломков.

Об этом сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьев, российские средства массовой пропаганды и телеграм-каналы.

Как утверждает Воробьев, утром противовоздушная оборона отразила очередную атаку беспилотниками. Два дрона сбиты над Балашихой: обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один беспилотник уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный по ул. Свободы. Третий дрон был сбит в микрорайоне Южная Битца в Ленинском.

По словам губернатора, обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. По предварительной информации, пострадавших нет.

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В свою очередь российские медиа со ссылкой на источники в экстренных службах информируют, что на западе Москвы "произошло попадание беспилотника по навесной части кровли жилого многоквартирного дома". По предварительным данным, пострадавших нет. Жители дома утверждают, что слышали "хлопки".

Также в оперативных службах рассказали, что обломки дрона упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве. Пострадавших и признаков пожара нет.

Обломки беспилотника упали на частный дом в коттеджном поселке Росинтер-2. Кроме этого, там повреждены три автомобиля и мотоцикл. На месте работают оперативные службы.

Дрон врезался в двухуровневую квартиру на последнем этаже в ЖК "Кутузовский" на западе Москвы. В этот момент владелец находился дома, ему удалось выбраться без помощи других. Внутри была повреждена мебель и два окна. Пожара не было.

Момент взрыва беспилотника в районе ЖК "Южная Битца" в Подмосковье попал на видео.

Беспилотники атаковали Подмосковье

Последствия атаки на Подмосковье/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия атаки на Подмосковье/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия атаки на Подмосковье/Фото: российские телеграм-каналы

Напомним, 11 марта беспилотники устроили самую массированную атаку на Москву. Российские власти заявляли о применении сотен дронов. Обломки упали на дома, были разрушения и погибший.