Атака беспилотников на Днепр: в городе раздались взрывы

Местные власти призывают находиться в безопасных местах во время тревоги.

Вечером в четверг, 13 марта, в городе Днепре во время объявленной воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников раздались взрывы.

Об атаке вражеских дронов сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Снова атака беспилотников на область. Будьте в безопасных местах", — написал он.

Напомним, утром 13 марта армия РФ ударила по энергообъектам "Укрзализныци" на Днепропетровщине. Из-за атаки происходят изменения в движении нескольких поездов.

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