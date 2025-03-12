В ОВА показали последствия удара БпЛА по Днепру (фото)

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

В результате ударов вражеских ударных беспилотников по Днепру было повреждено около 10 частных домов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он сообщил, что ударами беспилотников были повреждены здания школы и детского сада.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Также информацию об отсутствии пострадавших подтвердил глава Днепра Борис Филатов.

"Чудом обошлось без пострадавших. Надеемся, такие сообщения не будут поступать. На местах ударов коммунальщики будут работать со всеми службами для ликвидации последствий", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Днепру/Фото: Сергей Лысак

Последствия удара по Днепру/Фото: Сергей Лысак

Последствия удара по Днепру/Фото: Сергей Лысак

Последствия удара по Днепру/Фото: Сергей Лысак

Ранее сообщалось, что россияне сбросили авиабомбу на Северск, один человек погиб, 4 пострадали.

Мы ранее информировали, что враг атаковал Сумщину, в результате чего были повреждены дома, а также вспыхнул пожар.

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