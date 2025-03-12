В ОВА показали наслідки удару БпЛА по Дніпру (фото)

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.

В результаті ударів ворожих ударних безпілотників по Дніпру було пошкоджено близько 10 приватних будинків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він повідомив, що ударами безпілотників було пошкоджено будівлі школи та дитсадку.

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.

Також інформацію про відсутність постраждалих підтвердив очільник Дніпра Борис Філатов.

"Дивом минулося без постраждалих. Сподіваємося, таких повідомлень не надходитиме. На місцях ударів комунальники працюватимуть з усіма службами для ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Дніпру / Фото: Сергій Лисак

Наслідки удару по Дніпру / Фото: Сергій Лисак

Наслідки удару по Дніпру / Фото: Сергій Лисак

Наслідки удару по Дніпру / Фото: Сергій Лисак

Раніше повідомлялося, що росіяни скинули авіабомбу на Сіверськ, одна людина загинула, 4 постраждали.

Ми раніше інформували, що ворог атакував Сумщину, в результаті чого були пошкоджені будинки, а також спалахнула пожежа.

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