Росіяни скинули авіабомбу на Сіверськ, одна людина загинула, 4 постраждали

В Сіверську на Донеччині росіяни скинули на багатоповерхівку авіабомбу, внаслідок чого загинула 1 людина і ще 4 дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сіверськ. 1 загиблий і 4 поранених. Сьогодні вдень росіяни скинули там авіабомбу на багатоповерхівку", –написав він.

Після авіаудару по Сіверську, внаслідок якого постраждало кілька людей, їх негайно евакуювали до лікарні. Всі екстрені служби працюють на місці, щоб допомогти потерпілим. Мешканцям міста наголошують на важливості своєчасної евакуації, щоб не стати мішенню для наступних атак.

Нагадаємо, напередодні ввечері війська РФ обстріляли Добропілля на Донеччині. Загинуло щонайменше 11 людей, ще 30 дістали поранення. Пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках та адміністративній будівлі.

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