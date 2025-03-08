Обстріл Добропілля на Донеччині: щонайменше 11 загиблих (фото)

Після атаки виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Добропілля Донецької області зросла щонайменше до 11 осіб. Ще 30 людей поранені.

Про це повідомляє сьогодні, 8 березня, ДСНС.

"Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, "Shahed"), пошкодивши пожежну машину. Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

На місці удару

Нагадаємо, ввечері росіяни завдали удару по центру міста. Пошкоджені вісім п'ятиповерхових будинків, адмінбудівля та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

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