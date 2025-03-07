У Кремлі цинічно звинуватили лідерів Європейського Союзу в конфронтаційній риториці. Мовляв, вони не допоможуть "регулюванні миру" в Україні.

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

Речник кремлівського "фюрера" заявив, нібито конфронтаційна риторика звучить і в Брюсселі, і в європейських столицях. Мовляв, такі заяви "дисонують із настроєм на пошуки шляхів мирного врегулювання навколо України". Втім, Пєсков не уточнив, чи має сама Москва настрій до миру.

Зауважимо, що обурили прессекретаря Путіна заявив європейських політиків про підтримку і допомогу Україні. Такі дії в Москві нахабно називають "накачування грошима та озброєннями".

"Брюссель таким чином протидіє будь-яким мирним ініціативам, що йдуть як з боку Росії, так і США", - брехливо заявив Пєсков.

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