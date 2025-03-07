Китай зробив заяву про мирне врегулювання війни в Україні

Китай прагне створити умови для врегулювання "української кризи" шляхом пошуку прийнятних домовленостей для обох сторін конфлікту. Пекін наполягає на мирному врегулюванні.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє "Укрінформ".

"В українському питанні наша позиція завжди була об’єктивною та неупередженою, наш голос завжди був спокійним і врівноваженим, а наша мета – створити умови та досягти консенсусу для мирного врегулювання і вирішення "української кризи" (так у Китаї називають війну в Україні - Ред.), - висловився дипломат КНР.

За його словами, Пекін підтримує всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру. Однак разом з тим Ван Ї наголошує на необхідності врахування "комплексності причин "кризи".

"Як говорить китайське прислів’я, потрібен не один холодний день, щоб заморозити три фути льоду, і так само розтопити цей лід неможливо за одну ніч. Ніхто не виграє у конфлікті, але всі виграють у мирі. За столом переговорів закінчується конфлікт і починається мир", - заявив китайський міністр.

Також він заявив, що нібито усі сторони - і Росія, і Україна - прагнуть досягти справедливого й тривалого миру. Своєю чергою, Китай готовий працювати з міжнародним співтовариством, "щоб продовжувати відігравати свою конструктивну роль у вирішенні "кризи" та досягненні міцного миру", заявив міністр МЗС Китаю.

Нагадаємо, Reuters дізнався один з варіантів мирного плану Франції, Британії і України. Одним із варіантів плану є часткове одномісячне перемир’я, яке стосуватиметься атак з повітря та моря, а також атак, що спрямовані на енергетичну інфраструктуру.

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