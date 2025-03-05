Трамп зробив заяву про готовність Росії до миру

Президент США Дональд Трамп заявляє про те, мовляв, агресорка Російська Федерація готова до миру. Нібито Вашингтон отримав відповідні сигнали.

Про це американський лідер заявив під час виступу в Конгресі.

З його слів, Штати мали "серйозні дискусії з Росією". Саме тоді, наголошує він, Білий дім отримав "серйозні сигнали від них про готовність до миру".

"Час припинити це божевілля, час припинити вбивство, час закінчити цю беззмістовну війну. Якщо ви хочете покласти край війні, ви повинні говорити з обома сторонами", - заявив Трамп.