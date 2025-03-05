Дуда прокоментував призупинення допомоги Україні від США

Президент наголошує, що спостерігає за ситуацією.
Президент Польщі Анджей Дуда висловив жаль у зв’язку з припиненням Сполученими Штатами Америки надання військової допомоги Україні.
Про це він заявив у Нью-Йорку, повідомила канцелярія польського лідера.
Втім, президент висловив сподівання, що це "елементи переговорної техніки, і США підтримають Україну".
"Добре, щоби президент Зеленський повернувся за стіл переговорів. Я спостерігаю за ситуацією зі спокоєм, але шкодую, що допомога США Україні була припинена", – заявив польський президент.
Нагадаємо, в адміністрації диктатора РФ Володимира Путіна прокоментували призупинення військової допомоги США для України. Зокрема, в Москві кажуть, мовляв, це може "спонукати Київ до мирного процесу".
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