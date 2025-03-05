День ангела 5 березня: кого та як вітати з іменинами

5 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 5 березня

5 березня 2025 року привітайте з іменинами Адріана, Георгія, Давида, Івана, Кирила, Костянтина, Луку, Марка, Миколу, Федора, Іраїду.

Адріан — латинське походження, означає "житель Адрії". В дитинстві добрий, вміє співчувати. В дорослому віці стає врівноваженим, спокійним.

Георгій — давньогрецьке ім'я, в перекладі "землероб". В дитинстві яскравий, веселий. В дорослому віці стає жартівником, трудоголіком.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "улюбленець". В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає впертим і рішучим.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві добрий, легкий. В дорослому віці стає оптимістичним, несе світло.

Кирило — давньогрецьке ім'я, перекладається як "пан". В дитинстві честолюбний, допитливий. В дорослому віці стає наполегливим, працьовитим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як "постійний". В дитинстві надійний, стійкий. В дорослому віці стає сміливим, щедрим.

Лука — давньогрецьке походження, означає "світло". В дитинстві слухняний, вихований. В дорослому віці стає самостійним, любить побути наодинці.

Марк — латинське ім'я, в перекладі "молоток". В дитинстві любить, коли його балують. В дорослому віці стає чуйним, кмітливим, жвавим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Федір — давньогрецьке походження, означає "подарунок Бога". В дитинстві енергійний. В дорослому віці прагне до самовираження, творчий.

Іраїда — давньогрецьке ім'я, перекладається як "богиня". В дитинстві задирака, хуліганка. В дорослому віці стає товариською, у неї багато друзів.

День ангела 5 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 березня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів та ведучи світлим шляхом. Бажаю миру в душі, щастя в серці, гармонії в житті та здійснення найзаповітніших мрій!

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець міцно тримає тебе за руку в хвилини сумнівів і надихає на великі звершення. Бажаю тобі душевного спокою, радості, міцного здоров’я та безмежного щастя!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі світло, радість і гарний настрій. Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, захищав тебе від негараздів і допомагав у всіх починаннях!

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Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі тепло, любов і підтримку. Бажаю миру, гармонії, здійснення мрій та Божого благословення на кожен день. З Днем ангела!

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Від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде більше світлих моментів, щирих усмішок і щасливих днів. Нехай твій небесний захисник веде тебе дорогою добра й оберігає від усього злого!

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