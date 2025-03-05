Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Окупанти втратили багато техніки.

Станом на ранок 5 березня ЗСУ знищили 880 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: