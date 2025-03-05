Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Окупанти втратили багато техніки.
Станом на ранок 5 березня ЗСУ знищили 880 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 880 660 (+1250) осіб,
- танків ‒ 10256 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21304 (+6) од,
- артилерійських систем – 24087 (+23) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1094 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27849 (+108),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39512 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 3769 (+1).