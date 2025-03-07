Бої на Курщині: ЗСУ прорвалися за лінію оборони росіян

ЗСУ здійснили нову серію механізованих атак в Курській області та прорвалися на глибину до 5 кілометрів за російську лінію оборони на південний схід від Суджі.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За даними експертів, ЗСУ здійснили штурми із залученням від 30 до 50 одиниць бронетехніки та мали успіх біля кількох сіл на Курщині.

Аналітики ISW, посилаючись на заяви російського Міністерства оборони, стверджують, що українські війська атакували кількома хвилями силами двох механізованих батальйонів.

ISW з посиланням на російських військових журналістів повідомляє, що ЗСУ могли захопити населені пункти Черкаська Конопелька, Уланок та Фанасеївку, проте геолокаційні кадри поки що не підтверджують наявність українських військ там.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Курська область не є частиною територіальних претензій України, оскільки головною метою є повернення українських територій.

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