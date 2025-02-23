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Зеленський відповів, для чого Україні потрібна Курська область

Зеленський відповів, для чого Україні потрібна Курська область

Володимир Зеленський на пресконференції “Україна. Рік 2025” розповідає про роль Курської області в можливих обмінах територіями для відновлення територіальної цілісності. / Фото: NBC News

Курщина може бути частиною майбутнього обміну в рамках відновлення територіальної цілісності.

Курська область не є частиною територіальних претензій України, оскільки головною метою є повернення українських територій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції “Україна. Рік 2025”.

"Ми не будемо приписувати Курську область до України. Нас в першу чергу інтересують наші території”, – підкреслив Зеленський.

Однак, президент зазначив, що в майбутньому, коли Україна розглядатиме питання територіальної цілісності, Курська область може стати предметом обміну.

Він зазначив, що, тим не менше, обмін територіями може стати частиною стратегії відновлення суверенітету.

“Будь-якому випадку, Курська область може стати для нас важливим елементом обміну територіями, коли ми будемо досягати мети в питанні територіальної цілісності”, – сказав він.

Нагадаємо,  Зеленський відповів, чи будуть критичні наслідки в Україні без допомоги Сполучених Штатів Америки.

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