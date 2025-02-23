Чи можливе припинення війни 2025 року: Зеленський відповів

За його словами, США зацікавлені у припиненні вогню та розглядають це як можливий спосіб завершення конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо ймовірного припинення вогню цього року, наголосивши, що без чітких гарантій безпеки це не можна вважати завершенням війни.

Про це він сказав під час пресконференції.

За його словами, США зацікавлені у припиненні вогню та розглядають це як можливий спосіб завершення конфлікту.

"Вони вважають, що це буде великий успіх і що Путін не ризикне знову піти в наступ. А ми вважаємо, що повинні бути гарантії безпеки", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українським військовим, які вже тривалий час перебувають на передовій, потрібен відпочинок, і якщо гаряча фаза війни завершується, вони мають повернутися до своїх сімей.

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"А якщо це не закінчення війни і немає гарантій безпеки, що робити? Наші військові залишатимуться там, просто чекатимуть, поки Росія знову розпочне агресію? Це невизначеність. А невизначеність – це погано для всього світу", — додав президент.

Зеленський також застеріг від сценарію, коли припинення вогню сприйматиметься як дипломатична перемога, а через рік бойові дії відновляться.

"Можна виглядати переможцем, якщо ти зробив ceasefire, а через рік війна почалася знову. Але росіяни будуть готуватися до повторного наступу, і це дуже небезпечно для всіх", — пояснив він.

Президент наголосив, що Україна не буде покладатися на жодні обіцянки Кремля, і гарантії безпеки мають виходити виключно від партнерів.

"Нам не потрібні гарантії від Росії. Ми їм не віримо. Нехай партнери вірять, це їхня справа. Але ми не можемо базувати безпеку на слові Путіна, що він не прийде знову. Ми цього не будемо робити", — підсумував Зеленський.

Крім того Зеленський наголосив, що для завершення війни необхідно забезпечити гарантії безпеки для України.