У неділю, 23 лютого, чемпіонат світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде завершився чоловічим масстартом.

Україну в цій гонці представляли дві біатлоністи: Дмитро Підручний і Віталій Мандзин.

Найкращий результат серед українців показав Мандзин, який з трьома хибами посів 27-ме місце. Підручний з чотирма штрафними колами фінішував останнім, 30-м.

На всіх сходинках п'єдесталу пошани в масстарті розташувалися норвежці. Чемпіоном світу в цій дисципліні став Ендре Стремсгейм. "Срібло" здобув Стурла Легрейд, а "бронзу" виборов Йоганнес Бьо.

Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати чоловічого масстарту

1. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 1+0+0+0) 38.22.6

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 2+0+0+0) +12.4

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+1+2+0) +12.7

4. Кемпбелл Райт (США, 1+0+1+0) +31.4

5. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0+1+2) +41.9

6. Томмазо Джакомель (Італія, 1+2+0+1) +44.6

...

27. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+1) +3:10.9

30. Дмитро Підручний (Україна, 0+4+0+0) +5.43.5

Раніше сьогодні на ЧС-2025 з біатлону відбувся жіночий масстарт, де найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка фінішувала 24-ю.

Наступний, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 заплановано на 6-9 березня в чеському Нове-Мєсто.

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