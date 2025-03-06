В Путіна відреагували на заяви Макрона щодо війни

У Кремлі різко відреагували на виступ президента Франції Еммануеля Макрона, який нагадав про загрозу РФ і закликав до справедливої мирної угоди.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков

Так, зі слів речника "фюрера" виступ Макрона був максимально конфронтаційним. Що більше, він звинуватив лідера французів у небажанні до миру. Мовляв, саме такий висновок можна зробити із заяв президента.

"Франція більше думає про війну, ніж про мир", - цинічно наголосив він.

За словами Пєскова, реакція Росії на можливе розміщення французького контингенту на території України "є очевидною для всіх".

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що Росія загрожує всій Європі. Війна в Україні припинила бути конфліктом між двома сусідніми країнами. Насправді це міжнародний конфлікт, у який вже втягнуті кілька держав і який може поширитися на інші країни.

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