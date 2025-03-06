Туск про майбутнє Європи: переозброєння, партнерство зі США та виклик Росії

Туск зазначив, що Сполучені Штати нині стали "більш вимогливим партнером".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, під час промови на саміті ЄС у Брюсселі заявив, що Європа здатна переозброїтися "швидше, розумніше та ефективніше", ніж Росія.

Про це повідомляє Sky News.

Туск також зазначив, що Сполучені Штати нині стали "більш вимогливим партнером", однак співпраця між Європою та Америкою має залишатися "абсолютним пріоритетом".

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що втрачати час у нинішніх умовах було б "безвідповідально".

Нагадаємо, у четвер, 6 березня, лідери країн-членів ЄС збираються у Брюсселі на спеціальний оборонний саміт, щоб обговорити продовження постачань зброї Україні на тлі зупинки Трампом американської допомоги Києву.